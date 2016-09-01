大打漫威牌 全球最大室內樂園杜拜開幕
炎夏外頭熱呼呼，杜拜全球最大室內主題樂園盛大開幕。這座斥資逾10億美元、占地14萬平方公尺的樂園今天熱鬧迎客，主打人氣漫威人物及卡通頻道主角，首日造訪遊客大多喊讚。
美聯社及西雅圖KOMO News報導，首批造訪遊客反映出杜拜觀光客及居民的多樣性。杜拜擁有全球最高摩天樓、中東最大購物商場，以及一個棕櫚樹狀、上頭滿是奢華飯店的人造島。
數個帶著小孩前來的家庭抱怨，有些遊樂設施故障。部分遊客說，他們對冒險主題樂園內部大道感到驚奇，帶領人進入漫威和卡通頻道區、驚恐旅店及失落谷恐龍區。
在外頭氣溫飆至攝氏38度之際，IMG冒險世界樂園（IMG Worlds of Adventure park）開幕首日吸引約3000人造訪。
來自沙烏地阿拉伯的觀光客蘇拜（Ali al-Subai）說，他對波灣地區夏天有這樣一個地方能光顧感到開心。26歲的蘇拜說，他每年至少造訪杜拜4次，希望沙國未來也能有類似的主題樂園。
他說：「這裡相當棒，比我想像中好。我們希望沙烏地阿拉伯也能有這類樂園，有遊樂設施，也有影城。」
這座主題樂園造價超過10億美元，目標是尖峰時日能吸引3萬人造訪。IMG冒險世界樂園裡頭有22項遊樂設施和景點，加上25間零售outlet及28間飲食店，後者預計能貢獻近1/4整體營收。
儘管每個轉角都有驚奇，但英國遊客柯林斯（Tariq Collins）說，門票「有點貴」，大人要300迪拉姆（約新台幣2600元），小孩250迪拉姆（約台幣2100元）。
他說，「除此之外，一切都很棒」，但也提到部分設施無法運作。1050901
(中央社)
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