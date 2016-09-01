歐蘭德是否競選連任 可能下週表態

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距離法國下屆總統大選還有8個月，相較於各黨人士陸續宣布參選的積極態度，現任總統歐蘭德尚未讓大眾知道他是否競選連任，但可能於下週表態。

費加洛報（Le Figaro）報導，歐蘭德（Francois Hollande）將於9月8日發表演說，屆時可能向人民傳達他是否競選連任的決定。

媒體先前報導，歐蘭德會於年底前視國內失業率狀況，決定是否競選連任；但極右派、右派及左派都有人相繼宣布參選，並開始造勢，歐蘭德勢必得提前表態。

國民議會社會黨（PS）黨團主席勒魯（Bruno Le Roux）接受廣播電台訪問時說，歐蘭德應盡快決定，最好是下週，因為歐蘭德8日有一場預定演說。

但預計歐蘭德不會直接明說是否參選，而是透過描繪政策願景、以大眾能心領神會的方式傳達；另外國民議會和參議院的社會黨籍成員也將動員於下週團結支持歐蘭德。

法國總統大選將於明年4、5月舉行兩輪投票，目前已表態要參選的有右派的前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）、前總理居貝（Alain Juppe）；極右派民族陣線（FN）主席瑪琳雷朋（Marine Le Pen）；左派的前經濟部長蒙特布赫（Arnaud Montebourg）、前區域平等及住宅部長杜芙洛（Cecile Duflot）等。

這週剛請辭獲准的前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron）可能也有意參選。1050901

(中央社)