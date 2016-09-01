東南亞語親子歌唱賽 鼓勵新二代學母語

屏東縣民進黨部將舉辦「東南亞語親子歌唱比賽」，希望新住民第二代都能驕傲地說媽媽的語言，唱媽媽的歌。（潘建志攝）

屏東縣民進黨部將舉辦「東南亞語親子歌唱比賽」，3名越南媽媽演唱越南兒歌《全家福》。（潘建志攝）

配合新政府的「新南向政策」，屏東縣民進黨部將舉辦「新力量發聲－東南亞語親子歌唱比賽」，希望讓更多國人認識東南亞，也讓新住民第二代都能說媽媽的語言，唱媽媽的歌，1日舉辦記者會，新住民媽媽現場演唱家鄉歌，非常開心。

這項活動是民進黨中央黨部婦女部和8個縣市黨部合作辦理，屏東場前2名將代表屏東參加全國賽。民進黨屏東縣黨部主委李清聖表示，屏東縣約有新住民2萬人，歡迎親子一起報名，讓下一代能驕傲地講母語。

越南媽媽胡清嫻現場演唱越南兒歌《全家福》，她說2個小孩小時候要睡覺時，都會唱這首歌哄。剛嫁來台灣時婆婆反對她跟小孩說母語，但現在觀念改變，反而希望她多跟小孩說，可以多一種語言優勢，目前小孩會講一些基本日常生活用語。

泰國媽媽徐麗麗則演唱泰國童謠《大象》，大象是泰國象徵，這首歌說大象有鼻子、耳朵、牙齒、尾巴等，可以讓孩子邊唱邊學習相關單字。她平常跟孩子講話時會加入泰語單字，也有教他們書寫泰文。

海口人社區經營協會牧師曾鴻志說，過去新二代常因講話口音在學校被嘲笑，其實他們是具有語言優勢的，學會母語對未來就業很有幫助。屏東場比賽將於10月23日在鶴聲國小舉行，前2名可參加總決賽，報名請洽：08-7373456。

(中時)