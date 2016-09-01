蔣智賢單月5轟 奪本季第3座月MVP

蔣智賢8月打擊率高達5成22，拿下本季第三座單月MVP。(中時資料照 鄭任南攝)

中職8月投打MVP今正式出爐，投手由桃猿洋投羅曼拿下，打者部分則是蔣智賢以5發全壘打，打擊率高達5成22，拿下今年第3座單月打擊MVP。

猿隊洋投羅曼，8月先發表現精彩，3場先發都繳出優質內容，共投20局失4分，拿下先發三連勝，自責分率僅1.80，擊敗各家好手，拿下單月MVP。

蔣智賢8月打擊手感發燙，69打數擊出36支安打，還包含了5發全壘打，與隊友林智勝並列全壘打王，打擊率高達5成22，繼3、4月後，再次拿下單月MVP。

(中時電子報)