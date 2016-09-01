植物萃取素研發彩色粉圓 進軍迪士尼
珍珠奶茶是台灣的「國茶」，其中珍珠粉圓是口感的重要關鍵。位於里港的豐誠冷凍食品公司，以植物萃取素研發即食彩色珍珠粉圓，為全球唯一專業技術，不但無人工添加物，烹煮時間也縮短，還以特殊的米老鼠造型珍珠粉圓進軍迪士尼。
總經理蔣金花說，她小時候就很喜歡吃珍珠粉圓，後來知道有些不肖廠商在粉圓中添加防腐劑、色素等，讓消費者卻步，因此決定自行研發，發了3年時間，克服沾黏、保鮮等種種問題，終於成功。
她以不同比例的澱粉混合，找出最佳Ｑ彈口感的比例，不添加色素，而是採用高單價的植物萃取色素，包括橘色的胡蘿蔔色素、紅色的紅麴色素、藍色的梔子花藍色素、綠色的梔子花綠色素，讓五彩繽紛的粉圓好吃又好看。
彩色粉圓也獲得迪士尼青睞，2年前與日本迪士尼合作，研發出米老鼠造型珍珠粉圓，在樂園裡獨家販售，今年6月也進軍剛開幕的上海迪士尼。因價格問題，目前在台灣上市只有黑粉圓，雖然價格較高，蔣金花說，他們的粉圓天然，而且只要以85℃以上的熱水沖泡30秒就能食用，非常「即食」。
農糧署南區分署長姚志旺表示，豐誠公司早年做冷凍蔬菜、毛豆，近年來研發即食珍珠、冷凍水果泥、雪花冰磚等，取得多國專利及外銷通路，非常不容易。
(中時)
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