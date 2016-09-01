反課綱遭判刑 蔡明穎不服要上訴
反課綱青年去年7月闖進教育部，其中3人今天被台北地方法院分別判拘役30日及40日、緩刑2年。其中一位被判拘役的蔡明穎說，「無法接受這樣判定」，為捍衛清白會上訴。
蔡明穎晚間受訪表示，他當時參與陳抗，是出於反課綱的訴求，主張自己的言論自由，「我本人沒有去推擠駐衛警，是駐衛警對我推擠，我明顯沒有去碰到他。」
目前就讀真理大學人文與資訊系4年級的蔡明穎，不滿台北地方法院認定他推擠駐衛警，以強制罪判刑，已決定要上訴，捍衛自己的清白。
至於其他被判刑的3人是否也會上訴，蔡明穎說，「目前是我要上訴，其他人還在討論中。」
另一位被判刑的彭宬，稍早受訪時說，他自己不在乎判決結果，「那夜行動影響到後續課綱審議作業，這才是比較重要的。」
但彭宬也為蔡明穎抱不平，他認為，蔡當下是被單方面推擠，判決刑度卻和其他3人一樣，「大家覺得不服氣。」
教育部主任秘書陳雪玉對於今天法院判決表示尊重，但強調如果學生上訴，仍會維持一致立場，希望法院考量學生身分不予追究。
一審判決緩刑條件是到教育部勞動服務120小時，被媒體問到如何安排這120小時？陳雪玉說，目前還是一審，後續要看到判決書才能說。學生也可能上訴，判決未確定前，不適合做評論。1050901
(中央社)
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