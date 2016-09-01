大佳河濱公園吊車翻覆 壓死遊艇公司老闆

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台北市大佳河濱公園今天發生一起意外，一名翁姓遊艇公司老闆下午操作吊車吊起浮動碼頭時，15噸的吊車疑承受不了重量翻覆，造成翁男遭壓，警消到場後已明顯死亡，並未送醫。

消防局今天下午4時31分獲報，一輛吊車在大佳河濱公園9號水門附近執行吊掛業務時，疑似吊掛不慎側翻，造成一名年約50歲的男子遭壓，當場死亡。

警消事後發現，這名遭壓的男子是遊艇公司翁姓老闆，下午獨自操作吊車準備將浮動碼頭吊起時，疑似承受不了重量，導致15噸重的吊車應聲翻覆，而翁男閃避不及，當場遭壓。

救護人員到場後發現他已明顯死亡，並未送醫。但確切事故肇因，仍待警方進一步釐清。

據了解，翁男原本從事燈光、音響等舞台設計工程，民國89年政府放寬遊艇領照規定，陸續引進小型郵輪並在淡水漁人碼頭附近開始營業。1050901

(中央社)