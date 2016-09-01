顧立雄怒嗆記者 王美花力勸當官客氣點
不當黨產處理委員會主委顧立雄昨在揭牌記者會動怒，並槓上記者。妻子、經濟部次長王美花今天說，有跟他說「現在做官要客氣一點」，但他也反問「為什麼當官都要這麼忍氣吞聲」。
黨產歸零聯盟執行長羅承宗2010年曾因違反著作權法，遭法院判刑，引發外界質疑是否適任不當黨產處理委員會委員。媒體昨天在揭牌記者會詢問顧立雄看法，但顧立雄力挺羅承宗外，也突然動怒，還要記者唸出不適任的法條，場面一度火爆。
加上之後又有記者提問，動怒是否會影響委員會未來的超然獨立性及顧立雄何時退出民進黨或停止黨權？顧立雄先質問「這兩個之間的關聯性是甚麼?」，再說「什麼意思，我聽不懂」怒嗆記者，失控表現引發外界議論。
身為顧立雄的妻子，儘管王美花未看到昨天記者會的畫面，但她也相當關心丈夫的情況。
王美花下午受訪時轉達顧立雄的想法，顧立雄認為記者提問前，應先瞭解政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第21條內容後再來爭辯。
長久在公務體系任職的王美花向顧立雄勸說，「現在做官要客氣一點」，但遭顧立雄反問，「為什麼當官都要這麼忍氣吞聲」，並認為該表達還是要表達。
不過王美花也認為，顧立雄「那天又表達太over」，但怎麼拿捏才是剛剛好？王美花說「就要看他自己的修養。」1050901
(中央社)
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