越南台灣產品快閃活動 推廣時尚家居

我要評比

商業發展研究院（商發院）舉辦的「Wow! Taiwan Selects」快閃活動昨天起在胡志明市Crescent Mall登場，以「Oh! My Modern Times」為主題打造時尚家居氛圍，獲當地消費者高度青睞。

商發院看好越南消費市場與潛力，今年再度在胡志明市舉辦為期5天的台灣產品快閃活動，這次帶來台灣17個以家電和家居為主的品牌商品，包含掃地機器人、按摩椅等中小型家電、及創意家居配件等。

此次活動展場設計以藍、冷冽灰等色彩打造時尚居家氛圍，簡約現代的展場妝點LED燈飾更添時尚，充滿新意，吸引眾多消費者前來參觀與體驗相關優質產品。

主辦單位指出，活動目的是向越南消費者推廣台灣優質美好商品，也希望讓更多越南的媒體、代理和通路商認識台灣，一同來感受台灣「Modern Life」，大打居家商機。1050901

(中央社)