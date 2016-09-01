越南台灣產品快閃活動 推廣時尚家居
商業發展研究院（商發院）舉辦的「Wow! Taiwan Selects」快閃活動昨天起在胡志明市Crescent Mall登場，以「Oh! My Modern Times」為主題打造時尚家居氛圍，獲當地消費者高度青睞。
商發院看好越南消費市場與潛力，今年再度在胡志明市舉辦為期5天的台灣產品快閃活動，這次帶來台灣17個以家電和家居為主的品牌商品，包含掃地機器人、按摩椅等中小型家電、及創意家居配件等。
此次活動展場設計以藍、冷冽灰等色彩打造時尚居家氛圍，簡約現代的展場妝點LED燈飾更添時尚，充滿新意，吸引眾多消費者前來參觀與體驗相關優質產品。
主辦單位指出，活動目的是向越南消費者推廣台灣優質美好商品，也希望讓更多越南的媒體、代理和通路商認識台灣，一同來感受台灣「Modern Life」，大打居家商機。1050901
(中央社)
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