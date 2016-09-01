九一記者節 陳國祥出書談當今媒體
在九一記者節這天，中央社董事長陳國祥出版新書「媒體，寶物或怪獸？」該書以新聞專業工作者的立場，揭示新聞媒體如何成為民主寶物，避免淪為變形怪獸。陳國祥藉由分析及建言，期望讓人看見一個純正的新聞從業者所應具備的品格與見識。
陳國祥表示，出書動機是感慨台灣新聞自由與媒體獨立雖已根深蒂固，政府對媒體內容的管理空間幾乎不存在。「司法機關對媒體內容涉及的公訴案件與侵權訴訟的審理，多基於對新聞自由的尊重以及可受公評之事不課刑責的原則，而予以從輕發落，至於評議組織與自律機制，也因無強制效力而無實效。」陳國祥指出，對於亂象叢生的媒體，無法求之以外力來匡正，一切唯賴媒體經營者與新聞人的自覺、自制與自治。
陳國祥說，台灣自解嚴之後，社會撕裂、價值失焦、民粹當道、泛政治化等亂相叢生，台灣多數媒體只有立場，不問是非，缺少理性溝通的機制，媒體被視為亂源。他說新聞媒體若能善盡其守望者、溝通者與教育者的職分，敏於自覺，勇於自制，善於自治，則允為護持民主社會的寶物。如果反其道而行，自甘扮演政黨影武者、政治鬥爭者與社會撕裂者的角色，則將淪為扭曲公共傳播從而貶損民主品質的怪獸。
該書以新聞專業工作者立場揭示新聞媒體如何成為民主寶物，避免淪為變形怪獸，進而對於新聞同業提出一些針砭與奉勸，而聚焦於論述鼓動型新聞媒體與評論者之非。「除了針對新聞媒體的內容提出自我救贖的意見之外，也針對越來越艱苦的傳統媒體經營之道，提出一些轉型之道的一愚之見。」
(集團連線報導)
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