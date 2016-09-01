李文忠痛批退將不該鼓勵現役軍人上街頭
軍公教勞大遊行將在3日登場，退輔會副主委李文忠傍晚在年金改革委員會表示，遺憾聽到有退將公然表示串聯校級軍官通通退，也有退將公然呼籲休假軍人脫下軍服，到凱道走走，「這是公然違反《國安法》和相關國防法第六條規定。」
九三遊行發起人退役中將吳斯懷日前曾公開表示，要現役軍人出來「走走」。
李文忠嚴肅的說，「請問這是向軍人致敬，還是讓社會大眾對軍人和榮民產生更大的誤解和不滿，請問這是愛護國軍之道嗎？」
對於年金改革問題，李文忠表示，先進國家對軍人的退休年金都有特殊設計，希望年金改革委員支持軍人這一塊，「有比較特別的安排」。
(中時)
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