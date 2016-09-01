歐巴馬最後亞洲行 聚焦亞太氣候和經濟

美國總統歐巴馬啟程展開他任期內第十次也是最後一次亞洲行，白宮副國家安全顧問羅茲（Ben Rhodes）表示，歐巴馬此次出行包括三個重心：氣候變化、世界經濟和亞太地區。

根據法國國際廣播電台網站，歐巴馬將出席20國集團（G20）杭州峰會，訪問寮國。

在抵達杭州出席G20峰會前，歐巴馬的總統專機將途經夏威夷，這是他的出生地，他將在國際自然保護聯盟會議上發言。

歐巴馬隨後前往杭州出席G20峰會。

除了與中國大陸國家主席習近平的「歐習會」，歐巴馬在中國大陸將與同樣出席G20峰會的土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會談，敘利亞局勢無疑將是會談的中心議題，因為土耳其上周介入敘利亞戰爭後，情勢更加複雜化。

克里姆林宮昨天表示，俄羅斯與美國總統將趁出席杭州20國集團高峰會之便，會商敘利亞問題。

在峰會後，歐巴馬將前往寮國，寮國今年是東南亞國家協會的輪值主席國，歐巴馬此次到訪也將讓他成為首位訪問這個共產主義國家的美國總統。

法新社指出，歐巴馬在他發表的演講中，必將再次提到他倡導的跨太平洋夥伴協定（Trans-Pacific Partnership，TPP）的重要性，但在他的任期即將屆滿之際，這個協議在美國國內也受到各方的攻擊，而且也需要通過國會這一關。

歐巴馬還將在寮國與菲律賓新當選總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）會面。杜特蒂在競選期間曾多次表示要與美國終止關係。

美國和寮國由於越南戰爭一直十分緊張；美國曾在寮國投下大量炸彈，近幾個月以來，兩國開始談及加強掃雷等合作。1050901

(中央社)