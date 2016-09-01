中秋國道夜間不收費 學者：因顧及民意

中秋節假期國道夜間是否收費問題，最後回到原點，一如以往不收費。學者認為，交通部在民眾已嚐到甜頭的免收費上做改革時，不得不顧及內閣對整體民意的考量。

國道連假夜間免收費實施已超過10年，賀陳旦上任後，將降低交通事故率列為重要施政方針，並從交通專業立場認定國道不收費是自廢武功，且夜車開車較危險，政府不應用免費手段，鼓勵民眾間上路。

不過，端午節連續假期，國道夜間維持收費後，引起民怨，連執政黨立委都認為交通部剝奪人民小確幸。

交通部委託中華民國運輸學會以端午節假期的國道車流量做研究，發現夜間收費後，車流並未分散到白天，塞車與否與夜間是否收費並無關，且連假夜間免收費時段每天20萬次的車流中，約8成車輛是50公里內的短程行駛，並非多數的中長途返鄉車流。

不過，運輸學會也做了3次民意調查，結果反對連假期間夜間收費的比例遠高於贊成收費。

運輸學會給的專業建議是，國道連假夜間仍應維持收費。

賀陳旦坦言，他的內心很掙扎，但發現交通部在與民眾溝通上仍做得不夠，無法讓民眾充分理解交通部希望維持連假國道夜間收費，是為了安全的想法，未來會持續溝通。

中華大學運輸科技與物流管理學系副教授林祥生說，新政府上台總期望能改正不合理，賀陳旦恢復端午連假收費的想法沒有錯，但民怨是事實，且立委也不支持，新政府正面臨民調下降，交通部在民眾已嚐到甜頭的免收費上做改革時，不得不顧及內閣對整體民意考量。

逢甲大學運輸與管理科技系副教授李克聰認為，既然交通部仍回到連假國夜間免收費，就應該有不同做法，例如在白天尖峰時段實施收費較高的差別費率，才能真正做到分散車流的交通管理，同時利用機會向民眾宣導，尖峰提高收費，是為了讓國道車流分散後更順暢。1050901

(中央社)