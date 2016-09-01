何煖軒：台灣虎航去留年底定案

台灣兩家廉價航空之一的威航10月1日起收攤，另一家面臨嚴重虧損的台灣虎航也不妙，母公司華航已在研究台灣虎航去留，華航董事長何煖軒今天表示，年底就會定案。

何煖軒坦言，華航當初與新加坡虎航談合作時，合約非常不合理，新加坡虎航持股才10%，在董事會中卻有1票否決權，且合約中規定，公司重大決定，必須有4/5以上董事參加，並獲全數通過，只要1票反對，什麼事都不能做。

何煖軒表示，他不清楚當初為何會簽下這種合約，現在已開始檢討，也會和合作對象談判，不能任由不合理的條件繼續。

資本額新台幣20億元的台灣虎航，目前虧損已12億元，何煖軒說，想辦法救救看，台灣虎航的去留要年底才會定案。1050901

(中央社)