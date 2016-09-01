新加坡茲卡最新疫情 1台人確診感染

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星國公布最新茲卡疫情，有一台灣人也確定感染病毒。圖為新加坡衛生當局派出人員到住宅區進行消毒。(美聯社）

新加坡衛生部剛公布最新茲卡疫情，台灣人也中鏢了！證實感染茲卡病毒的115名患者中，共有57名在當地工作生活的外國人。

聯合早報報導，這些患者共來自7個國家，包括，孟加拉10人、中國23人、印度15人、馬來西亞6人、印尼1人、緬甸1人、臺灣1人。

衛生部說，這些外國患者症狀輕微，多數已康復，其餘患者也恢復良好。

駐新加坡代表處今下午接獲新加坡有關單位通知，告知有一名台灣人確診感染茲卡病毒。

(集團連線報導)