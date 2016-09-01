遠雄版公安改善方案 北市府：不符期待

北市府6月8日發函遠雄，要求3個月內改善公安並完成建照變更，否則將啟動終止契約程序。距離截止日只剩1周，據了解，遠雄董事長趙藤雄日前再次與市長柯文哲碰面，但遠雄提出的公安改善方案，仍否定市府的「減量」版本，對此，都發局表示，很遺憾遠雄未積極提出方案。

北市府要求遠雄限期改善後，7月19日再由副市長林欽榮親開記者會，提出市府版減量方案，並稱只要遠雄願意做到大巨蛋園區總容留人數從14萬砍至9萬人，並淨空部分商業面積等要求，才算達到公安標準。

都發局今晚發布新聞稿表示，遠雄公司於30日提出114頁公文，刻意曲解監察院調查意見及高等行政法院裁定，也未正面回應市府公布的公安減量方案，尤其針對市府最關切的全區容留人數並未作出具體改善。

都發局長林洲民今晚受訪時進一步表示，遠雄這份公文「令人難以理解」，且不符期待。通篇內容沒有他們所稱的人流控管方案，財務試算也僅占半頁A4篇幅，其餘皆是過去論點，甚至稱「遠雄做大巨蛋是為市府打工」。

林洲民重申，市府堅持公安的立場不變，市府的減量方案要求增加基地內逃生避難容留空間，無論遠雄或未來要經營大巨蛋的其他企業，都必須符合。

(中時)