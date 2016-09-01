李喜明：軍人不參加遊行 行之有年

國防部副部長李喜明今天說，現役軍人不參加集會遊行，行之有年，這是國家安定的基石。(呂昭隆攝)

國防部副部長李喜明今天說，現役軍人不參加集會遊行，行之有年，這是國家安定的基石。

李喜明指出，有關九三軍人節退伍袍澤上街遊行，爭取他們的權益，國防部充分的理解和尊重。國軍是守護家園的安定力量，現役軍人不參加集會遊行，行之有年，這是國家安定的基石，也是軍隊國家化的具體實踐，「我想退伍的前輩應該能夠充分的理解」。

此外，李喜明說，長期以來，軍人形象被不當壓抑，國防部歡迎現役軍人於九三軍人節穿軍服參加活動。

(中時)