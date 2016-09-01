辜寬敏：蔡總統民調不如意 應特赦扁
獨派大老、前總統府資政辜寬敏今天說，總統蔡英文在民調不如意時，應該特赦前總統陳水扁，會對蔡總統幫忙很大，「要是沒陳水扁8年的本土政權，也不會有今天的蔡英文政權。」
辜寬敏下午舉行記者會，宣佈將他創辦的新台灣國策智庫捐給陳水扁創立的凱達格蘭基金會，辜寬敏對蔡總統的兩岸政策發表意見指出，到今天沒聽到蔡總統有什麼中國政策，「維持現狀怎麼算是一個政策呢？迷迷糊糊的，不能說是一個政策，只能說是一個態度。」
媒體詢問，兩岸官方交流停滯，新的海基會董事長田弘茂要如何發揮作用？辜寬敏說，雖然他非常贊成田弘茂當海基會董事長，但是田弘茂的影響力和重要性很有限；不過辜寬敏強調，中國國家主席習近平的任期不是永久的，不是中國永久的皇帝，未來中國有一天會了解台灣的民意。
媒體詢問，蔡總統民調低迷，在執政上遇到什麼問題？辜寬敏說，蔡總統的人事問題有很多，蔡總統在民調不如意時，應該特赦陳水扁，「政治上考慮是特赦，對妳幫忙很大」，這個時候特赦陳水扁，會給台灣一個明朗、很好的希望。
他說，過去的外來政權統治台灣多少年，有本土執政的只有2000年到2008年，這個成功，只有靠陳水扁的努力，但現在社會好像把陳水扁都忘了，不但是忘了，更不喜歡陳水扁的影子在台灣社會和政治裡面，這是非常不應該的。
辜寬敏說，也許現在執政者認為陳水扁執政時期是汙點，但他不認為是汙點，那是台灣的一個開始，「要是沒陳水扁8年的本土政權，也不會有今天的蔡英文政權。」
對於前總統府資政吳澧培認為行政院長林全要下台，蔡總統才有明天，辜寬敏說， 這個問題很難回答，因為現在蔡政府所安排的人事，是在非常有限的範圍之內選幾個人，這是最大的缺點 。
辜寬敏說，之前媒體傳出他有意讓時代力量黨主席黃國昌接下新台灣國策智庫，陳水扁打了兩通電話給他，希望讓凱達格蘭基金會接下智庫，辜寬敏則回答，「我怎能拒絕你」，未來希望利用這個智庫重新審視陳水扁執政的8年。1050901
(中央社)
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