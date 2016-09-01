歐盟追稅狠咬蘋果 庫克：政治鬼扯淡
蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）今天在報紙訪問中指出，歐洲聯盟要蘋果補稅130億歐元（約新台幣4663億元）「純屬政治鬼扯淡」，可能是反美偏見作祟。
但他另在電台訪問中，矢言明年將把全球數十億美元獲利匯回美國，但並未說明確實金額。
主管市場競爭的歐盟執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）8月30日質問，怎麼會有任何人認為，允許蘋果只付0.005%稅率，一如蘋果在愛爾蘭的主要分公司2014年所繳納，會是公平的。
庫克向「愛爾蘭獨立報」（Irish Independent）表示：「他們從我不曉得從何而來的地方就挑了一個數目。」他估計，蘋果獲利的平均年度稅率為26%。
庫克說，他將和愛爾蘭密切聯合抗爭，以推翻這項裁決，他指這項裁決「不具法律或事實基礎」。這是至今歐盟對一家企業所祭出金額最大的反競爭罰款。
他對愛爾蘭獨立報說：「我認為蘋果被當作標靶。我想（反美情緒）是為何我們遭鎖定的一個原因。」
庫克接受國營愛爾蘭廣播電視（RTE）訪問時指出，蘋果明年會把海外數十億美元獲利匯回美國，屆時會繳納2014年稅額的一部分。
去年由兩個左傾非營利團體發布的一項研究發現，蘋果存放在海外的累計獲利超過1810億美元，居所有美國企業之首；批評者表示，這種作法目的是在美國避稅。
庫克告訴RTE：「我們（2014年）向愛爾蘭繳納了4億美元，向美國繳交了4億美元，而且我們已經撥付數十億美元，用於一旦匯回美國時繳納，目前我預估匯回時間會在明年。」（譯者：中央社徐崇哲）1050901
(中央社)
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