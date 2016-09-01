醒報8週年社慶 探討媒體未來
台灣醒報在記者節的今天迎接8週年社慶，包括前行政院長張俊雄、毛治國及張善政皆出席祝賀，會後也舉辦座談會，一同探討媒體未來。
台灣醒報是網路原生新聞與數位匯流的新媒體，而今在擁有網媒、紙媒、廣播、電視、手機APP下，走過了3000個日子。為歡度8週年，社長林意玲率領旗下員工一齊切蛋糕慶賀。
林意玲表示，這8年裡，有的報紙結束營業，也有網媒在企業家贊助下一一出現，而台灣醒報一路走來不靠政府、企業、黨派、財團贊助，只仰賴讀者、捐款人支持，非常難得。
會後，醒報也邀請到前行政院長張善政、台灣大學新聞研究所教授谷玲玲、端傳媒評論總監曾柏文、資深撰述邱慕天，參與「從閱聽人看媒體大未來」座談會，討論新傳播科技下的媒體未來。1050901
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。