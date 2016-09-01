醒報8週年社慶 探討媒體未來

台灣醒報在記者節的今天迎接8週年社慶，包括前行政院長張俊雄、毛治國及張善政皆出席祝賀，會後也舉辦座談會，一同探討媒體未來。

台灣醒報是網路原生新聞與數位匯流的新媒體，而今在擁有網媒、紙媒、廣播、電視、手機APP下，走過了3000個日子。為歡度8週年，社長林意玲率領旗下員工一齊切蛋糕慶賀。

林意玲表示，這8年裡，有的報紙結束營業，也有網媒在企業家贊助下一一出現，而台灣醒報一路走來不靠政府、企業、黨派、財團贊助，只仰賴讀者、捐款人支持，非常難得。

會後，醒報也邀請到前行政院長張善政、台灣大學新聞研究所教授谷玲玲、端傳媒評論總監曾柏文、資深撰述邱慕天，參與「從閱聽人看媒體大未來」座談會，討論新傳播科技下的媒體未來。1050901

(中央社)