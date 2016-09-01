雷恩葛斯林缺席威尼斯 艾瑪史東獨撐全場

艾瑪史東（右）與雷恩葛斯林飾演一起追逐夢想的小情侶。（CatchPlay提供）

第73屆威尼斯影展於台灣時間1日凌晨盛大開幕，由《進擊的鼓手》（Whiplash）美國導演達米恩查澤雷Damien Chazelle執導的開幕片《樂來越愛你》（La La Land）以扣人心弦的追夢故事和華麗浪漫的歌舞場景，在媒體首映後獲得許多喝采。片中又唱又跳的奧斯卡提名女星艾瑪史東（Emma Stone）與導演一同出席首映，她身著碎花短裙青春洋溢，紅毯一席銀色流蘇禮服又化身高雅女神，二度驚豔全場秒殺底片。

儘管男主角好萊塢萬人迷雷恩葛斯林（Ryan Gosling）無法到場共襄盛舉，艾瑪仍靠著逗趣反應和超級親和力滿足現場記者粉絲，提及三度合作的雷恩，艾瑪則開心表示：「能跟熟識、信任又敬重的人合作是最美好的事，雷恩是我的哥兒們，我們共舞合作無間，對彼此再熟悉不過了！」

電影描述落魄的爵士鋼琴家賽巴斯汀（雷恩葛斯林 飾）與懷抱明星夢的小演員蜜亞（艾瑪史東飾）相遇相知，相愛相惜，一起在充滿可能的洛杉磯互相扶持，追逐夢想。但是，當他們逐漸邁向成功，現實的壓力卻磨損了原本美好的愛情，兩人的關係面臨巨大的考驗。電影將於12月2日在台上映。電影今日發布的第二支預告，可聽見艾瑪史東以格外優美的歌聲道出小演員參加試鏡的追夢心聲。

(中時)