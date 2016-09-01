被控性侵 《超人爸》嚴泰雄現身禿了

嚴泰雄今日為性侵案接受警方調查(左)，被發現頂上頭髮稀疏。(取自韓網)

嚴泰雄表情嚴肅。(取自韓網)

韓國男星嚴泰雄因為與女兒演出實境秀《我的超人爸爸》，愛家好男人形象深植人心，豈料近來卻遭按摩店女子指控性侵，讓他心情備受煎熬，今(1日)下午現身京畿道警署接受調查，更被發現整個人神情憔悴，連頭髮都禿了一塊。

嚴泰雄被控在按摩店性侵30歲女性，今日為配合警方調查，首度公開現身。面對媒體提問，嚴泰雄宛如跳針般，不斷重複回答「會通過警方的調查公開」，只能從他明顯憔悴的神情，得知他這幾天飽受煎熬。

先前嚴泰雄曾針對性侵指控，正式發聲明澄清，表示所有指控全是抹黑，並透露剛有第二胎的妻子，因為得知丈夫被控性侵，精神大受打擊，讓他相當抱歉拖累到家人。

(中時電子報)