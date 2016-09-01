張杰穿皮衣曝曬　嘴硬稱不怕熱

張杰〈越愛越強〉挑戰嘶吼高亢嗓音。（福茂唱片提供）

張杰來台拍MV，正逢酷夏時節，他穿厚重皮衣外套，站烈陽下曝曬2小時。（福茂唱片提供）

張杰站在廢墟中飆歌，豔陽毒辣，卻不斷重覆對嘴高歌，唱到一度沙啞。（福茂唱片提供）

張杰新歌〈越愛越強〉有別他以往柔情唱腔，挑戰嘶吼高亢嗓音，他6月來台拍MV，正逢酷夏時節，他穿厚重皮衣外套，站烈陽下曝曬2小時，儘管汗如雨下，他仍一派輕鬆說：「我的名字就叫『不怕熱』，只要不下雨都沒關係。」

MV選在一處廢墟拍攝，搭配9人樂隊的弦樂編曲，宛如大型演唱會。他站在廢墟中飆歌，越近中午豔陽越是毒辣，他卻不斷重覆對嘴高歌，唱到一度沙啞，相當敬業；他說：「不想要假裝對嘴，所以都會唱出來，要很真實的表演才會有情緒。」

除了在廢墟激昂高歌，導演陳映之運用影像疊影的構圖方式，讓他與少年版的自己相遇。倘若有機會遇上10年前的自己，他最想跟自己說：「很佩服那時候的我非常勇敢，做出了一些自己認定的選擇，即便沒有得到所有人的認同，但只要最初的動機是純淨、簡單，就能走得很遠。」

(中時)