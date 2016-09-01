湯姆漢克斯的英雄！ 薩利機長自謙是凡人

湯姆漢克斯飾演救下全機乘客的薩利機長。（華納提供）

湯姆漢克斯在《薩利機長：哈德遜奇蹟》中飾演切斯特薩倫伯格機長，第一次見到薩利本人，湯姆用「英雄」來稱呼他，薩利則很謙遜地回答：「我不是英雄，我只是一個試圖把工作做好的凡人。」

「《薩利機長：哈德遜奇蹟》是個令人振奮又單純的好故事。」湯姆說：「當薩利機長這個角色與克林伊斯威特一起出現在我眼前時，我就決定把所有的事情排開，不把這個機會讓給任何人！」

薩利機長親自向導演克林伊斯威特與湯姆漢克斯解釋他在飛行時遭遇鳥襲的心路歷程，薩利說：「首先當然是不敢置信、抗拒，最後接受現實，這一切都發生在幾秒鐘之內。我強迫自己冷靜下來，設定優先順序，安排工作，不要太多，在有限的時間內作出一個接一個能夠解決問題的決定。」雖然輕描淡寫，但聽他親口訴說過程的湯姆與導演克林伊斯威特，清楚知道他只有208秒的時間來處理成千上萬個訊息，儘管成功地迫降，薩利機長還是說：「我不覺得自己像是英雄。」

拍攝過程中，除了薩利機長與副機長史凱斯回顧親身經歷外，劇組也竭盡可能地找到當年參與協助救災的人員在電影中演出自己的角色，例如渡輪的船長、海空救援小組與紅十字的員工與志工，都在電影中恰如其份地演出自己的角色，湯姆漢克斯說：「這是他們的故事，到處都有善心人士，大家都是這部電影的一份子，這真的很讓人欣慰。」電影9月8日在台上映。

(中時)