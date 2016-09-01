沙國拋震撼彈 鼓勵沙企投資中國市場

近來中國積極拉攏沙烏地阿拉伯，建立緊密的合作關係。同時沙國也愈來愈重視在大陸市場的布局動作，沙國能源大臣法力赫（Khalid Al-Falih）在8月31日更拋出震撼彈的消息，除力挺中國外，開始鼓勵沙國基礎工業公司（Sabic）和沙國國家石油公司（沙特阿美、Saudi Aramco）投資中國。

(旺報)