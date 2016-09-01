對日關鍵打擊沒建功 陳琥自責落淚
被喻為「台灣大谷翔平」的「二刀流」陳琥，今年中職選秀首輪第3順位被中信兄弟挑中，並以520萬簽約金加盟，這次亞洲青棒錦標賽是他在業餘生涯最後一次披中華隊戰袍，表現受高度關注，但8月31日對上日本之戰，他在關鍵時刻沒能為球隊建功，隊友爆料，下場後他自責得落下男兒淚。
陳琥連續3年入選U18中華隊，今年又多了「準職棒球員」的光環，成為國內、外媒體追逐的焦點，他的投、打能力也都是中華隊最倚賴的重心，表現牽動著全隊，中華隊總教練蔡明堂透露：「他壓力真的很大。」
首戰面對實力有些落差的印尼，即使對方投手球速慢，陳琥照樣轟出右外野方向的全壘打，是中華隊在亞青賽首轟，但第2場面對勁敵日本隊，擔任先發指定打擊、第4棒的陳琥首打席擊出滾地球出局，第2打席在滿壘時擊出投手正面滾地球，成為第3個出局數，第5局又在得點圈有人時吞下三振。
蔡明堂說：「他打擊練習的時候都不錯，有跟他說，對手強度不一樣，要設定好投手的球，但他壓力真的太大了。」陳琥第5局打完後就直接走進休息室坐著，用毛巾摀住臉，他沒承認自己在哭，但也透露，當時差點忘了要出去集合。
隊友張文賢爆料，陳琥因自責而落下男兒淚，教練也讓張文賢去找陳琥「說說話」，總教練蔡明堂隨後則去安撫他一下，「開導他一下，馬上就打安打了。」陳琥第4打席成功從日本隊左投堀瑞輝手中擊出安打，也是中華隊自6局起的唯一1安。
陳琥雖然沒能用手中棒子建功，但他在7局上2出局三壘有人時登板，霸氣飆K化解危機，後援2.1局無失分，還送出3K，最快球速149公里。而陳琥在一上場熱身時，就是150公里速球連發，場邊觀賽的韓國隊也全都拿出手機錄影。
(中時電子報)
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