會員接獲詐騙電話 國家兩廳院呼籲提高警覺
國家兩廳院8月30日下午5點多陸續接到會員反映，有詐騙集團來電假冒兩廳院員工，試圖套問顧客的會員或銀行資料。第一時間兩廳院掃瞄所有系統及資料庫主機，並檢查系統登入狀況，初步檢查並無異常。國家兩廳院和系統廠商除持續加強系統保護外，也已迅速向會員發出提醒，希望大家能提高警覺。
兩廳院重視售票系統已經在售票網站首頁、官方網站首頁以及臉書上發出聲明，並陸續發送手機簡訊通知會員留意。截至今日凌晨，會員來電或信箱留言反映接到詐騙集團電話者約80餘件，並沒有信用卡盜刷情事，但仍有一起遭詐騙案件發生，因依指示至提款機操作並匯款給對方，遭詐騙數萬元。
兩廳院強調，工作人員不會主動以電話方式，通知觀眾提供信用卡或銀行帳號等相關資料，詐騙集團來電大多聲稱是兩廳院會計或員工，告知觀眾重複刷卡，或要觀眾提供信用卡背面的客服電話以便協助與銀行確認，呼籲大眾不要受騙上當。
兩廳院表示，如果會員接到可疑電話，記得立即掛斷並撥打兩廳院客服專線(02)3393-9888，或利用兩廳院售票系統網站的「聯絡信箱」與兩廳院連繫。
(中時)
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