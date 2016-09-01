不在意丟《女人》主持棒 吳淡如：失業比失婚好
吳淡如上月初傳出遭節目《女人要有錢》撤換，丟了主持棒，改以徐乃麟搭小嫻主持，以新口味拉抬收視率，沉澱近一個月後，吳淡如今(1日)為好友專櫃站台，首談失業心情：「我沒退休，生活還是很忙，失業比失婚好」，並指自己未來能夠比較隨心所欲，只做想做的事，但對電視工作，她仍持開放態度，沒有要全面離開幕前。
據《聯合新聞網》報導，對於自己被節目突然換掉，吳淡如已經釋懷不少，轉念認為「這美好一仗我已打過，夠了」，也樂觀其成未來能有別人做得比她好，目前她沒太大經濟壓力，也滿足於現在生活。
談及女兒小熊，吳淡如母愛湧現，如今暑假結束，小熊也回到學校，吳淡如珍惜每天牽女兒手接送她上、放學的溫馨時光，也喜歡聽女兒分享今天學到什麼，總結說：「想想，我的顧客滿意度是很高的。」
(中時電子報)
關鍵字：吳淡如
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