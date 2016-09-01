拖救漁船一波三折 海巡加強戒護

7月23日在澎湖海域發生擦撞的「玉豐春」，今天委由高雄籍「豐福滿」自金門拖返馬公，一波三折，「豐」船也傳故障，晚間再緊急自七美調派「勝瑞發88」前往拖救。

船頭受損的澎湖籍「玉豐春」漁船，今天上午由高雄籍「豐福滿」漁船自金門拖往馬公檢修，金門海巡隊也調有3573巡防艇護送，中午至海峽中線，再由澎湖海巡隊6007接手戒護，不料，傍晚時分，在行經至西嶼外海24海浬處，拖救「豐」船也告故障。

澎湖「玉豐春」漁船家屬緊急求援，再從七美調派「勝瑞發88」駛往協助拖救，澎湖海巡隊也調派有2001和10061等2艘巡防艇在旁戒護，預計最快可望在今晚11時拖返馬公港。

至於，「玉豐春」號許姓船長，經過法醫解剖，初估疑為頭部撞擊後昏厥，跌入活水倉溺斃。真正致死原因尚待法醫化驗後才能釐清。

玉豐春號漁船在8月23日在澎湖七美西南方3海浬處與同為七美籍的「年豐富66號」擦撞，其中玉豐春號25日晚間在金門南方海域被澎湖籍「聖合發」漁船發現，不過，許姓船長已告死亡，26日就近拖到金門料羅港迄今。1050901

(中央社)