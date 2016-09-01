拖救漁船一波三折 海巡加強戒護
7月23日在澎湖海域發生擦撞的「玉豐春」，今天委由高雄籍「豐福滿」自金門拖返馬公，一波三折，「豐」船也傳故障，晚間再緊急自七美調派「勝瑞發88」前往拖救。
船頭受損的澎湖籍「玉豐春」漁船，今天上午由高雄籍「豐福滿」漁船自金門拖往馬公檢修，金門海巡隊也調有3573巡防艇護送，中午至海峽中線，再由澎湖海巡隊6007接手戒護，不料，傍晚時分，在行經至西嶼外海24海浬處，拖救「豐」船也告故障。
澎湖「玉豐春」漁船家屬緊急求援，再從七美調派「勝瑞發88」駛往協助拖救，澎湖海巡隊也調派有2001和10061等2艘巡防艇在旁戒護，預計最快可望在今晚11時拖返馬公港。
至於，「玉豐春」號許姓船長，經過法醫解剖，初估疑為頭部撞擊後昏厥，跌入活水倉溺斃。真正致死原因尚待法醫化驗後才能釐清。
玉豐春號漁船在8月23日在澎湖七美西南方3海浬處與同為七美籍的「年豐富66號」擦撞，其中玉豐春號25日晚間在金門南方海域被澎湖籍「聖合發」漁船發現，不過，許姓船長已告死亡，26日就近拖到金門料羅港迄今。1050901
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。