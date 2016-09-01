退輔會：若軍人參與遊行 應懲罰

國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員李文忠今天說，國防部要明令禁止軍人參與遊行，若軍人參與，應加以懲罰；退將們不顧國家安全，公然呼籲軍人參加遊行，非常要不得。

監督年金改革行動聯盟計畫在九三軍人節當天，率領軍公教勞退休團體進行「抗議蔡英文，霸凌軍公教」大遊行。

李文忠、國防部副部長李喜明今天對媒體發表談話。

李文忠說，很遺憾看到有退將公然主張勸校級軍官通通退伍；還有退將公然呼籲休假軍人到凱道走一走，明顯違反國防法第6條與國防部相關的命令；在九三做這事情是向軍人致敬？還是讓社會大眾對軍人與榮民有更大的誤解與對立？這是愛護國軍與榮民的作為嗎？

媒體追問，國防法第6條是規定不得迫使現役軍人加入政黨、政治團體或參與、協助政黨、政治團體或公職候選人舉辦之活動，但九三的遊行不是政團主辦。

李文忠則說，國防法的精神與國防部的行政命令是軍人不能參加遊行，全世界的民主國家皆然；國防部要明令，依照規定，禁止軍人參與，如果軍人參與，應該加以懲罰；退將們不顧國家安全，公然呼籲軍人參加遊行，「這是非常要不得的行為」。

對於年金改革，李文忠也說，軍職退撫基金再3到4年就要破產，這對新制軍士官兵並不公平；榮民兄弟姐妹，尤其是退將們，「這些新制的軍士官兵，不就是你的學弟妹？不就是你的學生嗎？」退將們少領一點，讓年金能永續，才是真正照顧軍人。

李喜明則強調，現役官兵不上街頭，參加任何集會遊行，已行之有年，未來也是如此，國軍是國家安定力量與基石，不要上街頭做抗爭遊行，這是軍隊國家化的具體象徵。

媒體詢問，會去注意有沒有現役軍人上街嗎？李喜明說，「我們不會去特別注意這些事情」，台灣民主化10幾年，常有集會遊行，現役國軍官兵非常自制，也有民主素養，非常了解職責所在。

媒體追問，如果真的有現役軍人上街跟著遊行，會受到什麼懲處或者違了什麼法？

李喜明說，軍中有一些相關的規定，「我們不會特別去建議這些，或者特別去追查什麼，但我們呼籲，國軍是國家安定的力量，只要是現役軍人都不適宜上街頭去做抗爭遊行的活動」，相關的權益，國防部一定會爭取，籲請現役國軍官兵放心。1050901

(中央社)