滅火器成軍16年 桃園棒球場搖滾開唱
成軍16年的樂團滅火器以「島嶼天光」翻紅，他們自5月起展開環島巡演，每場門票開賣都迅速售罄，讓不少歌迷惋惜買不到票，滅火器今天宣布將於11月5日在桃園棒球場開唱。
滅火器今天舉辦記者會，宣布即將在11月5日於桃園棒球場舉辦「ON FIRE DAY：繼續向前行」演唱會，對於如此大規模，成員坦言心情十分緊張，主唱楊大正說，「我們是很幸運的樂團，有很多的朋友一路支持跟幫助著我們。」也希望未來能到更多地方去表演。
被問到票房壓力，滅火器說，多少都會有，但主要是希望與歌迷有互動，才會選在棒球場開唱。門票價格則從新台幣600元到1800元不等，以演唱會來說，相當平價，楊大正表示，「我們是台灣人民樂團，票價當要親民一點，雖然可能沒什麼利潤，但設備一定是最高規格。」
為一展大型演唱會決心，滅火器也公布魔鬼計畫，將在10日從台北車站接力跑到桃園國際棒球場，總長共45公里。4名成員自嘲，他們體力都差不多弱，應該只能用「意志力」撐下去。
滅火器「ON FIRE DAY：繼續向前行」桃園棒球場演唱會，門票將在9月11日下午2時於全家FamiPort開賣。1050901
(中央社)
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