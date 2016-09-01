兩會若復談 張小月：會講九二歷史事實

海基會董座將由前外交部長田弘茂接掌，對於陸方堅持的「九二共識」，政府如何授權，陸委會主委張小月今天表示，田弘茂未來要講的是「九二的歷史事實」及「求同存異」。

行政院大陸委員會主任委員張小月選擇在九一記者節與媒體茶敘並接受提問，媒體集中關注海峽交流基金會董事長人事案。張小月表示，在人事案發布前，有與田弘茂談過，田弘茂希望自己對維持兩岸穩定發展是正面的。

面對媒體詢問，海基會與大陸海峽兩岸關係協會何時復談？談什麼議題、對於陸方堅持的「九二共識」，政府又如何授權海基會？

張小月表示，陸委會或海基會對兩岸政策的立場是一致的，因為海基會是得到陸委會的授權，「有關『九二』的立場，海基會與陸委會的立場是一致的」，政府尊重理解「九二歷史事實」，最重要是「求同存異」，在這樣基礎上繼續溝通協商對話。

她接著強調，田弘茂將來要講的，也就是政府的一貫立場，「未來會講九二的歷史事實，以及求同存異」。

至於兩會復談的期程與優先議題，張小月首先說，「這沒有簡單的答案，兩岸要坐下來，一起找答案」。

她接著表示，將來如果兩會復談，會先從與兩岸人民福祉比較有關的議題著手，兩岸已經生效的21項協議都是有效的，大陸方面也強調已簽署的23項協議都沒有改變，「怎樣落實相關協議與執行，都可以談」。

至於陸客來台是否為重要的議題？張小月強調，政府非常歡迎陸客，也覺得國內觀光到了一個結構性轉型的時代，未來持續歡迎陸客來台，除了人數的提升，品質的深化也很重要，希望提供相關的行程是很舒適的。

媒體詢問，兩岸兩會互設辦事機構和海峽兩岸貨品貿易協議的優先順序為何？張小月說，這些要先等兩岸協議監督條例通過，陸委會已將此列為立法院下一會期優先審查通過的法案。

張小月還表示，海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議後來沒有落實執行，將來復談的話，怎樣落實執行也可以談。比方說大陸很關心被騙的錢怎樣交還被害人，政府則堅持司法管轄權，涉案的台灣民眾一定要回台審理。1050901

(中央社)