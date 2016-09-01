田弘茂掌海基會 確定不領薪水
陸委會主委張小月今天表示，將接任海基會董事長的田弘茂是義務職，沒有領薪水。她並希望在海基會台商秋節聯誼前召開董監事會議，讓田弘茂能以海基會董座身分出席和台商聯誼。
行政院大陸委員會主任委員張小月選擇在九一記者節與媒體茶敘並接受提問，媒體集中關注海峽交流基金會董事長人事案，以及後續的海基會人事布局。
對於陸委會副主任委員張天欽是否會接任海基會副董事長，張小月表示，「慢慢來，成熟時再向大家報告」。她說，目前海基會的董監事會議開會通知還沒有發送，希望在台商秋節聯誼前召開，讓田弘茂可以和台商聯誼。
張小月並指出，田弘茂擔任海基會董事長是義務職，沒有領薪水，就是貢獻付出，對兩岸關係發展有幫助，以這樣的精神出任董事長職務。
至於海基會秘書長人選，張小月說，將由總統府和田弘茂一起參與討論。1050901
(中央社)
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