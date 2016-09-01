陳冠宇5.2局好投 力克歐力士拿本季首勝

羅德隊陳冠宇相隔3個月在一軍先發，面對歐力士，主投5.2局僅失1分，順利拿到本季首勝。（資料照片／羅德提供）

效力羅德的旅日好手陳冠宇，26日重返一軍後，相隔3個月重返先發，今面對歐力士，主投5.2局僅被擊出4安，失1分，加上隊友前3局就屢屢攻下分數，終場以6比4取勝，陳冠宇順利拿到本季首勝。

陳冠宇今年在一軍出賽機會不多，4月與6月都曾升上一軍先發，不過兩場都僅投3局就退場，26日中繼上場，被擊出5支安打，失掉3分，自責分率8.10。

此役先發面對歐力士，前3局表現精采僅被擊出1支安打，不過第4局投出保送後卻被連續擊出3支安打，失掉1分，不過陳冠宇隨即穩住陣腳，以三振化解危機，主投5.2局，僅被擊出4支安打，投出5次三振，失掉1分，順利拿到本季首勝。

羅德打線前3局，局局都靠著安打串聯攻下分數，第3局井口資仁更一棒擊出3分炮，為球隊奠定勝基，也完成自己日職生涯第1000分打點里程碑，雖然歐力士在8局靠著連續安打，追到僅差2分，但還是無功而返，苦吞敗仗。

(中時電子報)