大陸首個民企與台企合作平台 蘇州成立

蘇台工商協進會（簡稱「協進會」）1日在江蘇省蘇州市舉行了成立儀式。據介紹，這是中國大陸首個民企與台企的交流合作平台。

經過改革開放三十多年來的發展，蘇州已成長為長三角經濟帶民營經濟及台資經濟最為活躍、發達的地區之一。目前蘇州全市擁有民營企業36萬餘戶，註冊資本突破1萬億人民幣；台資企業數量超過萬家，合同台資超過748億美元。民企和台企這「兩駕馬車」，為蘇州經濟社會發展做出了重大貢獻。

蘇州市台辦主任楊軍介紹，協進會成立的初衷是「為了進一步加大民企和台企的強強合作，助推在地企業轉型升級，密切蘇台兩地經貿交流」。蘇州市希望通過為民企和台企搭建這個平台，促進雙方的相互學習交流，幫助民企和台企創造商機、開拓市場、強強聯手、融合發展。

當選為協進會監事長的台灣巨福集團董事長徐咏傑1999年來到蘇州，「親身經歷了蘇州的台企與民企在這短短十幾年裡的輝煌成就」，協進會的成立令他倍受鼓舞。徐咏傑表示，身為在蘇台商的一分子、協進會監事長，他將「積極利用協進會這個平台，為企業轉型昇級、適應新常態提供服務。」

(中時)