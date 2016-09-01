韓國出口 20個月來首見上揚

我要評比

韓國周四公布最新經濟指標，儘管8月出口呈現20個月以來首見上揚，但通膨跌至16個月低點，製造業景氣指數創1年來最低，顯示該國經濟復甦仍然疲弱。

韓國貿易工業暨能源部周四公布，8月出口年增2.6％至401.3億美元，優於7月修正後的年減10.3％，並且超越市場預期水準。經濟學家原本平均預估8月出口年增1.2％。

韓國統計局周四公布，8月消費者物價指數年升0.4％，升幅低於7月的0.7％。

另據IHS Markit公布，日經／Markit韓國8月製造業採購經理人指數（PMI）從7月的50.1下滑至48.6，寫下1年來最低，並終結過去4個月景氣擴張情況。指數位在50點景氣榮枯分界線之下，意味該產業處於萎縮，反之則意味擴張。韓國上一次製造業PMI指數不及50出現在今年3月。

(工商)