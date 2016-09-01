廚餘桶內嬰屍今解剖 初判生前曾有呼吸

印尼籍逃逸女外勞產子後棄置廚餘桶，桃園地檢署檢察官今下午會同法醫解剖複驗，嬰屍並無外傷，尚無法確認死因，初步將肺放進水裡有浮起，懷疑男嬰遭棄置前仍有呼吸，但仍待切片透過顯微鏡進一步病理分析，法醫也採集DNA檢體，帶回確認身分和是生前或死後遭棄置，釐清女外勞涉犯殺人或遺棄屍體罪嫌。

(中時)