馬自達宣布召修230萬輛車

馬自達（Mazda Motor）周四宣布，由於部分車款後門出現安全疑慮，將在全球召修230萬輛車。在日本將召修包括Mazda 3與CX-3 SUV等車款，共計39萬輛，在海外市場，馬自達擬召修約180萬輛車。此外，因柴油引擎的電腦問題，在日本將召修約11萬輛車。

(工商)