黃子佼5歲就聽音樂 花5千萬蒐藏唱片

黃子佼花5千萬蒐藏唱片。(取自黃子佼臉書粉絲專頁)

黃子佼5歲照。(KKBOX提供)

黃子佼國中照。(KKBOX提供)

黃子佼不只是主持人，也是個唱片收藏家，花了超過五千萬收藏音樂、出過專輯、也寫過歌、曾創辦過音樂雜誌，幾乎能跟音樂扯上邊的事都做過了，自詡是「最狂熱的音樂愛好者」。回憶起音樂在青春時的影響，他說，「5歲時，我在還不懂歌詞是什麼意思的情況下，竟然可以在娃娃車上，對前座的女孩哼唱出崔苔菁的歌曲《愛神》；《愛神》是我初戀的定情曲，代表了我還沒有開始就結束的清純初戀，也註記了流行音樂對我的影響。」

黃子佼說：「從5歲到現在，聽音樂聽了39年，聽過無數的人唱歌，流行音樂陪我一路走來，真是不可思議，未來我會繼續陪著音樂，也需要有音樂陪伴我。無論是在家裡、車上、錄影時的舞台、電台的播音室、記者會現場、小巨蛋的金曲獎、或是KKBOX風雲榜，我都很榮幸為音樂人服務，也感謝音樂帶給我喜怒哀樂的情緒。音樂是人生最好的背景，且無所不在。」

KKBOX推出的「青春永燃」企劃，大獲好評！延續12年來對音樂的愛與執著，KKBOX希望傳遞因為音樂，我們產生許多共同經歷，網友說「讓人看著看著眼淚就不知不覺地掉下來了」；因為音樂，我們被串聯在一起，「青春永燃」品牌影片，勾起網友們一起回憶人生每個階段的不同主題曲，KKBOX也邀請到知名主持人黃子佼、跨界創意鮮師曲家瑞、日韓音樂通的DJ吳建恆、創作女歌手魏如萱，分享那段青春與音樂的時光。也同步上架八支讓人會心一笑的「我的歌單，我的青春語錄」短影片，呈現多彩多姿的青春樣貌！

在「青春永燃」影片中，可以看到從念書、追星、戀愛、練團、看演唱會、關懷社會議題等人生經歷，都有音樂相伴的青春歲月。KKBOX說出年輕人的心聲：「音樂，是自願交出一顆心，是迷戀從沒說過話的人」、「音樂，是不需要邏輯的秘密對談」、「音樂，是我願意為你投降100次」、「音樂，是讓你忘了自己是誰，是讓你想要努力尋找自己是誰」、「音樂是愛，是告別愛，是我會等待」……等，貼切又到味的文案與畫面引起共鳴，勾起廣大網友的青春回憶，紛紛主動寫下各自的青春，如「深深回憶起每一首自己人生中最重要的一件事，配上的那一首歌！」、「音樂，是讓我回憶過往，並持續讓我向前創造回憶的勇氣」、「聽音樂最麻煩的是多年以後被勾起的回憶」、「青春總有好多首五月天」，華語樂壇的五月天、周杰倫、S.H.E.、張惠妹與西洋經典，都讓大家回味不已。

(時報周刊)