釣客絡繹不絕！台中港北堤 可望全段開放釣魚
釣客的聲音聽到了！台中港北堤釣客絡繹不絕，目前僅開放1385公尺供垂釣，立院副院長蔡其昌邀相關單位協商，達成全段開放共識，由航港局編列預算，台中港務公司規畫安全措施與施作方式，在符合法規下滿足釣客需求。
蔡其昌日前邀請航港局長謝謂君、台中港務公司總經理鍾英鳳、議員王立任、楊典忠、台中市漁會及各大釣魚協會代表參加，共同召開會議，討論台中港北堤釣魚開放事宜。
北堤全段長約2818公尺，目前僅開放1385公尺供垂釣，許多釣客、各大釣魚協會代表連署，盼能往西全段開放供垂釣，會中決議由航港局編列預算，台中港務公司規畫安全措施與施作方式，在符合法規下，儘可能滿足釣客需求。
蔡其昌表示，台灣是海洋國家，港務公司不應只著重海運，應成立休閒事業部，推廣海洋休憩事業；2年前規畫完成的100號碼頭，護坡堤面長329公尺、寬12公尺的釣魚專區，適合一般民眾或親子，喜歡挑戰及較專業的釣客可選擇到北堤垂釣。
(中時)
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