空中浮島 高美溼地景觀橋啟用
台中海濱新地標－高美溼地景觀橋今天正式啟用，為國內首座雙塔雙弧線造型斜張橋，3月甫完工即在網路瘋狂轉載，未演先轟動成為全台當紅景點，遊客漫步其中猶如身處空中浮島，吹海風、觀夕陽及看生態，感受環狀無邊際的河岸景觀。
高美溼地景觀橋斥資2億耗時近2年興建完成，啟用典禮由建設局長黃玉霖、立院副院長蔡其昌、議會副議長張清照、前議長張清堂、議員王立任、楊典忠、尤碧鈴等人進行剪綵，黃玉霖感謝張清堂任內爭取功勞。
黃玉霖表示，周邊設施公69目前已完成發包，為西濱61號公路唯一休息站，將規劃停車場、電動接駁車、i－Bike站、市集進駐等，預計明年底完工，未來結合旅客服務中心及體驗館、海洋生態館、完整自行車路網，串聯海線得天獨厚的景觀，將成為海線旅遊休憩的新亮點。
建設局表示，景觀橋跨越120公尺寬的清水大排，雙弧曲線橋面總長265公尺、寬7.2公尺，兩側引道總長132公尺，融合夕陽、溼地及風力電塔等景觀特色，連結當地竹篙撐船的歷史人文，打造出國內首見的特殊橋型。
為避免衝擊生態環境，橋樑不在河中立墩，採低誘蟲性照明系統，施工期間進行生態環境監控，景觀橋經過風洞試驗，具有良好的抗風行為，可充分確保橋樑結構安全性，日前更獲得國家卓越建設金質獎的肯定。
(中時)
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