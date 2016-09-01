中信兄弟4轟打暈獅 取得4連勝
(22:13 更新最終結果)中信兄弟與統一獅今在新莊棒球場交手，中信除了在第4局沒有打下分數外，其餘局數都打開得分大門，前7局就轟出4發全壘打，包含詹子賢的生涯首轟，終場就以9比5取得4連勝。
此役首局雙方就展開攻勢，獅隊首局就利用林志祥的三壘安打打開氣勢，單局3安，攻下2分，不過下半局中信隨即還以顏色，林智勝在得點圈有人時，適時擊出安打，追回1分。
2局下中信再靠著詹子賢生涯首轟，灌進2分逆轉戰局，第4局詹子賢上場打擊又擊出安打，開啟球隊一波攻勢，中信再添3分，擴大領先優勢。
第5局獅隊羅國龍與潘武雄接連擊出二壘安打，加上高國慶補上一安，將分數追到僅剩1分差，不過下半局陳子豪衝出陽春炮，再度拉開比分，前5局結束中信以7比5領先。
6、7兩局中信繼續利用全壘打增添分數，王勝偉與蔣智賢雙雙開轟，終場中信就以9比5拿下勝利，此役單場四轟，讓本季全聯盟目前累計482支全壘打，打破1997年全聯盟480支全壘打單季紀錄。
(中時電子報)
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