中信兄弟4轟打暈獅 取得4連勝

中華職棒1日中信兄弟對統一獅比賽，中信兄弟詹子賢2局下打出兩分打點全壘打，帶領中信兄弟比分從落後一分反超前一分成 3：2。 (鄭任南攝)

中華職棒1日中信兄弟對統一獅比賽，統一獅潘武雄5局上打出兩分打點的二壘安打，將比數追到6：4。(鄭任南攝)

中華職棒1日中信兄弟對統一獅比賽，中信兄弟終場以9：5擊敗統一獅隊，擊出個人職棒生涯首發全壘打的詹子賢(右2)也獲選單場MVP，在頒獎時遭隊友毒手潑水，一旁頒獎的球迷與啦啦隊女郎都一同遭殃。(鄭任南攝)

(22:13 更新最終結果)中信兄弟與統一獅今在新莊棒球場交手，中信除了在第4局沒有打下分數外，其餘局數都打開得分大門，前7局就轟出4發全壘打，包含詹子賢的生涯首轟，終場就以9比5取得4連勝。

此役首局雙方就展開攻勢，獅隊首局就利用林志祥的三壘安打打開氣勢，單局3安，攻下2分，不過下半局中信隨即還以顏色，林智勝在得點圈有人時，適時擊出安打，追回1分。

2局下中信再靠著詹子賢生涯首轟，灌進2分逆轉戰局，第4局詹子賢上場打擊又擊出安打，開啟球隊一波攻勢，中信再添3分，擴大領先優勢。

中華職棒1日中信兄弟對統一獅比賽，中信兄弟彭政閔4局下打出一分打點的安打，讓中信兄弟擴大領先到6：2。(鄭任南攝)

第5局獅隊羅國龍與潘武雄接連擊出二壘安打，加上高國慶補上一安，將分數追到僅剩1分差，不過下半局陳子豪衝出陽春炮，再度拉開比分，前5局結束中信以7比5領先。

中華職棒1日中信兄弟對統一獅比賽，統一中外野手羅國龍4局下接到一記外野飛球，又讓球漏出手套，讓中信兄弟再下一分。(鄭任南攝)

6、7兩局中信繼續利用全壘打增添分數，王勝偉與蔣智賢雙雙開轟，終場中信就以9比5拿下勝利，此役單場四轟，讓本季全聯盟目前累計482支全壘打，打破1997年全聯盟480支全壘打單季紀錄。

(中時電子報)

中華職棒1日中信兄弟對統一獅比賽，中信兄弟陳子豪5局下打出全壘打，擴大比數領先到7：5。(鄭任南攝)