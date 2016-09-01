偷倒廢棄汙泥 2人當場被抓包
沙鹿區和昌營造王姓駕駛，涉嫌將一卡車20噸大排汙泥，偷偷傾倒在清水區海頂路國道四號下橋墩旁，今天上午遭清水警方當場逮著，王嫌坦承2天來已偷倒了5車約100噸汙泥，目前警方依廢棄物清理法及竊占罪嫌移送。
警方表示，53歲的王嫌今年標到市府水利局發包、位於清水區橋江北街大排清汙工程，前天竟任意將100噸河底汙泥，分5次載至海頂路、國道四號下橋墩處傾倒。
由於汙泥沿途掉落，民眾發現中山路有一坨坨的泥土，散布在路上，懷疑有人偷倒廢棄物而報警，警方今天上午一路尾隨該大卡車，當場逮獲王嫌、助手廖嫌（21歲）不法行為；王嫌表示，因為汙泥有人要，所以才暫時放置該處。
水利局副局長馬名謙表示，和昌未依合約規定亂倒汙泥將給予扣款，並要求進行現場清理；環保局稽查大隊指出，王嫌未攜帶剩餘土石方來源及去處證明文件，依廢棄物清理法告發處分，並採樣檢驗有無重金屬含量；由於偷倒處為三河局土地，該局則對王嫌提告竊占罪。
(中時)
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