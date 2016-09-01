女神的逆襲 唯有天梭表令人傾心

Generosi-T 天婕系列女款腕錶。（圖片提供：TISSOT）

Flamingo弗拉明戈系列女款腕錶。（圖片提供：TISSOT）

Flamingo弗拉明戈系列女款腕錶。（圖片提供：TISSOT）

秋冬時序換季之時，Woman Power時尚能量來襲，加上近日藝能界女神結婚潮，女神大喜的好心情與人氣關注訊息撲天蓋地而來，使人注目戀人放閃的粉紅愛心及夢幻泡泡，大大被女神絕美婚嫁造型與浪漫氣氛所包圍，在妳祝福或憧憬之餘，不妨藉此分分秒秒激勵自己，多愛自己一點，才能譜寫人生新的一頁。

天梭表初秋之際新推天婕系列女款腕錶，有助打造妳的職場女神力。欣賞姊就是霸氣的酷姿態，特別是大銀幕上、政壇上今年也崛起了好幾名足以抗衡男性角色的女英雄、女性政治家，日常中，她們就是焦點，天梭表此刻推出天婕系列女款腕錶，全新風格，來得正是時候，一眼可見流線方型設計，蘊含慷慨包容的溫柔內涵，傳遞出女性剛柔並濟的特質，適用於日常各種場合。Generosi-T天婕系列，巧妙融合寬大與潮流的性格，憑藉不鏽鋼錶殼、不鏽鋼錶鍊的整體設計，展現堅毅剛強的特質，大方嶄露率性姿態，奢華版的面盤設計採用珍珠母貝面盤，鑲崁頂級威塞爾頓真鑽當作時標的詮釋，於強悍的外表下，釋放迷人的時光韻味。2016秋冬女裝趨勢描繪出新穎黑色勁裝、皮衣皮草及街頭運動風的前景，天婕系列無疑是造型上最完美的腕上配件。

假如說天婕系列搭配日常裡堅強大方的女漢子，那麼弗拉明哥系列絕對適合充滿幻想的小女人。當腕錶設計風潮走回小錶徑路線，時裝趨勢亦不斷回顧經典，擁抱復古風華之美好，弗拉明哥系列的誕生可說是天婕系列的互補，適合與之交替配戴，展現小巧圓潤如珠寶錶的畫龍點睛之效，無論是搭襯秋冬搶鏡古袖新意的服裝，或是新鮮人聯誼，以至耶誕舞會等場合，以弗拉明哥系列搭配再適合不過。系列設計概念取自火鶴的靈感，偏愛其粉紅羽毛、瘦長雙足的身形或展翼起舞的優美姿態乃一般人對其既有印象，因此天梭表賦予弗拉明戈女款腕錶簡練純淨卻又帶點彎曲的設計，使其環繞錶圈的線條轉接錶耳之段，有著可說是火鶴雙腳步行間或展翅舞動的聯想，搭配珠珠母貝面盤、珠寶般的錶冠以及細長的皮錶帶或鏈帶，滿足女性在秋冬之際走入時裝花草新藝術殿堂、拼接花園的女神想像。值得一提的是，26mm錶徑原足以使人遥想復古，再運用上金色或玫瑰金色PVD處理，令弗拉明戈女款腕錶增添絕美奢華觸動，更加令人愛不釋手。

深植於天梭表核心的瑞士血統讓此品牌得以如此獨一無二。天梭表商標包含和瑞士國旗一模一樣的「+」符號，此符號象徵該錶廠自1853年起便引以為傲地優異品質及可靠性。從早年到今日，天梭表一直以瑞士侏儸山脈Le Locle製錶城鎮為根基，保持其鮮明的瑞士特色。天梭表結合特殊材質、先進腕錶功能與钜細靡遺的細節設計，創造價格平實且兼具精準與風格的高級腕錶，讓天梭鐘錶成為純正與實惠產品的代名詞。該品牌的精密計時技術屢獲肯定，並擔任NBA、MotoGPTM、FIM World Superbike、FIBA、AFL、RBS六國橄欖球錦標賽，以及自行車、擊劍與冰上曲棍球世界錦標賽之官方指定計時器與合作廠商，擁有輝煌的傳承歷史。天梭表是全球瑞士錶最大製錶商與通路商Swatch集團的旗下品牌，並將旗下時計銷售至世界超過160個國家。天梭表不斷推出開創性的產品，即為其品牌精神：「非凡創意，源於傳統」（Innovators by tradition）的絕佳證明。

(時報周刊)