6萬片盜版A片 侵權市值達6000萬元
32歲周姓男子等3人曾因販賣盜版成人片遭查獲，覬覦成人片帶來的龐大利益，繼續在北市中山、大安、中正等地的實體店面繼續販售，警方獲報兵分多路前往查緝，查扣超過6萬片盜版成人片，粗估侵權市值達6000萬元。
日本成人片由製片公司經過撰寫劇本、企劃、選角、拍攝及剪輯而成，屬精神創作所完成，享有著作權保護著作，製片公司經由市場調查，發現台灣充斥盜版成人片，嚴重侵害著作權，遂決定跨海提告。
保二總隊刑事警察大隊偵查第一隊獲報，耗時數月蒐證，發現周嫌等3人在北市中山、中正及大安等地的實體店面，公然販售侵害著作財產權的盜版成人片，日前動員20多名警力，兵分三路同步執行搜索，不少顧客見警方大陣仗，紛紛放下選購的成人片離開。
警方現場查扣6萬片盜版光碟，侵權市值達6000萬元，警方追查盜版光碟來源，3人供稱，向不同綽號的男子購買，僅有連絡電話，不知正確姓名。警方正循線追查光碟來源，訊後依違反著作權法將3嫌法辦。
日本製作公司指出，正版成人片會有協會Logo商標，還會加註「授權台灣使用」，消費者購買前應多加留意；亦可從價格上分辨，正版成人片售價約300元，盜版僅需20元至50元。
警方指出，依據著作權法第91條規定，擅自以重製於光碟的方法，侵害他人著作財產權者，或意圖銷售或出租而擅自以重製於光碟的方法，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上500萬元以下罰金。
(中時)
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