海軍儀隊板橋快閃 海軍司令著軍服響應
九三軍人節將至，陸海空三軍的樂儀隊今天在台北、板橋、台中和高雄舉辦快閃活動。海軍儀隊在板橋高鐵站地下街快閃，海軍司令黃曙光穿著軍服到場，盼鼓勵軍人穿著軍服上街。
慶祝九三軍人節，國防部今天下午5時同步在台北火車站、板橋高鐵站地下街、台中烏日高鐵站和高雄大魯閣草衙道舉辦「疾風快閃」活動，分別由空軍樂儀隊、海軍儀隊和國防部示範樂隊、陸軍樂儀隊、海軍陸戰隊樂儀隊快閃，吸引民眾目光。
海軍儀隊及國防部示範樂隊組成的22人官兵團體，在板橋高鐵站地下街快閃，演出信號曲、儀隊禮兵交接、鋼管重奏團合奏「You Raise Me Up」及行進鼓隊「創勁曲」，以精采的演出向全台每位辛苦付出的軍人致敬。
海軍希望藉此展現官兵熱情、活潑的新風貌，精采的快閃表演博得現場旅客熱情掌聲及肯定。
活動期間，海軍司令黃曙光上將親自響應「榮耀軍裝」活動，穿著軍服現身會場慰勉演出的官兵辛勞，並鼓勵軍人穿著軍服，勇敢地走向社會大眾。1050901
(中央社)
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