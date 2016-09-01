加彭大選後大亂 反對黨候選人連夜逃遁

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非洲西部國家加彭引發爭議的總統大選，導致選後全國局勢緊張。主要反對黨候選人平恩（John Ping）連夜逃離首都避難。

平恩稍後接受法國國際廣播電台網站專訪，指出現任總統阿里．彭戈（Ali Bongo）應當尊重人民的意願和選擇，接受敗選事實而讓位。

由選舉委員會宣布勝選連任的阿里．彭戈，調動軍隊包圍首都，鎮壓抗議選舉和計票不公的反對派民眾，並襲擊平恩所屬政黨總部，造成兩人喪生、多人受傷。

兩名獲票最多競選人成為勢不兩立的仇家。阿里．彭戈獲得全國選舉委員會承認勝選，前非洲聯盟（African Union）委員會主席平恩則指控阿里．彭戈操縱與舞弊，拒絕承認選舉結果。

加彭昨天晚上起局勢驟變，反對派支持的平恩支持者示威，抗議選舉與計票不透明。阿里．彭戈調動軍隊，包圍首都，並進攻反對派辦公大樓。

平恩連夜逃走躲避逮捕鎮壓，並安全藏身匿名地點。

加彭總統大選上月27日投票，平恩29日就根據全國9個省中的8個省份基本計票結果，宣布較大幅度領先而勝選。

但最後省份，阿里．彭戈邦戈家族老家計票翻盤，按照全國選舉委員會公布，阿里．彭戈因此以不到6000張選票優勢獲勝當選。但反對派以及反對派支持的平恩拒絕選舉結果，指責選舉以及計票都存在不透明和舞弊現象。

法國多次表示對加彭大選局勢以及選後動盪憂慮，歐洲聯盟與法國均批評加彭大選存在不透明現象。法國與歐盟還敦促加彭當局公布全國所有投票所的計票明細表。但阿里．彭戈指責法國以及歐盟干預內政。

國際社會對加彭局勢深表關注，呼籲各方克制。但在阿里．彭戈調動軍隊鎮壓反對派，並開槍造成死傷，輿論譴責加彭當局。外界擔心陷入內戰。

據法新社當地報導，加彭共和國反對黨領袖指出，總統阿里．彭戈在自己掌控的大選中聲稱勝選後數小時，安全部隊今天清晨企圖襲擊反對黨總部。

當時不在總部的平恩說：「他們在大約凌晨1時即格林威治標準時間0時展開攻擊，是共和衛隊。他們以直升機轟炸，然後發動地面攻擊。有19人受傷，其中有些傷勢嚴重。」

反對黨全國聯盟黨（National Union Party）主席麥柏托（Zacharie Myboto）當時人就在遭圍困大樓內。他說，安全部隊投擲催淚瓦斯罐並且開火。

麥柏托說：「大樓被團團包圍將近1小時，他們想硬闖進來。當時情況實在太暴力了。」

稍早，反對派支持者抗議阿里．彭戈宣稱勝選，示威者襲擊國會並縱火焚燒國會。反對派指控選舉舞弊。

當局調動軍隊鎮壓，向人群開槍。不少傷者表示是被安全部隊開槍擊中。

根據加彭選舉委員會公布，阿里．彭戈以5594票差距贏得27日的大選，以49.80%得票率擊敗平恩的48.23%。

加彭大選結果沒有最後定局，因為還需要憲法法庭最後確認。此前選舉結果都將處於暫定狀態。1050901

(中央社)