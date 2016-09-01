銷售奇姬首映 白歆惠少婦出擊
演員白歆惠主演電影「銷售奇姬」今晚首映，監製葉如芬笑稱是「少婦出擊」；白歆惠坦言當媽後會想演媽，現在想把多點時間留給兒子。
「銷售奇姬」是導演卓立與監製葉如芬攜手打造最新職場喜劇，集結白歆惠、林美秀、納豆、朱芷瑩、黃健瑋、那維勳演出，講述購物台天后爭奪戰及職場酸甜苦辣，2日全台上映。
首映會晚間在台北信義威秀影城廣場舉行，葉如芬說，「去年少女時代，今年少婦出擊」；林美秀表示，拍這部片像是戲劇PK賽，演得很過癮，白歆惠則說當時看到演員名單就很興奮。
白歆惠與富商男友唐堂交往4年，今年6月未婚生子；片中演老公的納豆笑說，「跟我演完就生了別人的小孩」，走紅毯時，納豆搭檔片中情敵黃健瑋，兩人是大學同學。
首映會前平面媒體聯訪，被問到白歆惠演技挨批，演員們力挺白歆惠，合作多次的那維勳表示，「我覺得她演得很好」，看到都掉淚，怎會不好；納豆說，白歆惠台詞全背好，反倒是他還會翻劇本。白歆惠認為要接受各種批評，這是演員必備。
傳出白歆惠為照顧兒子要息影，林美秀聽到立刻轉頭問「妳真的要退出喔？」白歆惠說，跑宣傳回到家很累，看到兒子精神又來了，當然會有種念頭是真的想把多點時間留給兒子。演員是很棒職業，需要觀察力，一直保持有感覺，假設有天再開始演，相信看到的會不一樣。
那維勳問「妳會不會很想演媽？」白歆惠坦言「我會耶」，以前接演媽媽角色會再三考慮，現在會特別注意媽媽演員的眼神狀態。1050901
(中央社)
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