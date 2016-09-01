桃猿守備自亂 義大終止3連敗

義大胡金龍今面對桃猿，第4局把握得點圈機會，擊出安打，率隊逆轉戰局。 （本報資料照）

(22:16 更新最終結果)近期苦吞3連敗的義大犀牛，今在桃園客場迎戰桃猿，第4局趁著對方守備自亂陣腳，攻下4分大局奠定勝基，終場就以6比4擊敗猿隊終止連敗。

此役雙方都在第3局攻下分數，猿隊靠著兩支二壘安打，取得2比1領先，不過4局上守備卻接連發生失誤，義大也把握機會，胡金龍與林益全接連敲安，攻下4分大局，逆轉戰局前5局結束取得領先。

7局義大攻勢再起，先是陳凱倫利用觸身球上壘，隨後胡金龍擊出二壘安打，形成2、3壘有人，張建銘打擊成滾地球，又造成猿隊守備失誤，攻下1分，前7局6比2領先，雖然第8局猿隊靠著連續安打，追到僅剩2分差，但還是無法挽回頹勢，終場義大以6比4拿下勝利。

義大先發投手力猛，雖在第3局被接連擊安打，失掉2分，不過隨後穩住陣腳，主投6局，被擊出7支安打，投出4次保送、4次三振僅失2分，順利拿到勝投。

(中時電子報)