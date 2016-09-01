佼佼新節目創佳績 《熱容佼》首集吸52萬人

我要評比

佼佼試吃時下最夯甜食。（翻攝網路熱容佼）

《熱容佼》昨首播，主持人節奏與運鏡純熟，提升直播節目水準。（翻攝熱容佼）

黃子佼（佼佼）與劉容嘉聯手開新網路節目《網路熱容佼》介紹新奇新鮮事，8月31日首播，佼佼有豐富的直播節目經驗，整集節目內容行雲流水，如預錄節目般順暢，還頻頻被網友質疑：「真的是直播嗎？」

《熱容佼》首播收視結果也相當亮眼，首集點擊率52萬人，換算於電視節目收視率相當於突破1的收視率，無疑是在電視產業蕭條時殺出了一條新血路。

(中時)